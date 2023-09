Settembre 16, 2023

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Nella guerra in Ucraina non c’è stata una mediazione europea, non c’è un momento di autonomia europea. C’è stato qualche viaggio di Scholz, di Macron, iniziative di singoli, almeno sono andati la. Ma l’idea che l’Europa non abbia una forza mediatrice, che si lascia quel poco di mediazione alla Turchia, è una umiliazione impressionante”. Lo ha detto Romano Prodi alla Summer school della Scuola di politiche.