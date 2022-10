Ucraina: Prodi, ‘la pace la fa Biden con Xi’

Ottobre 14, 2022

Roma, 14 ott (Adnkronos) – “È una roba orrenda questa guerra. La pace non la fanno loro, la pace la fa Biden coi cinesi perché il mondo ormai è tra loro due”. Lo ha detto Romano Prodi ospite del programma ‘Soul’, condotto da Monica Mondo, in onda su Tv2000 domenica 16 ottobre ore 20.50.

Nella lunga intervista, che sarà pubblicata in una versione più lunga sul canale YouTube e il sito di Tv2000, oltre ad analizzare il quadro geopolitico attuale l’ex premier racconta anche della storia della sua grande famiglia, un ‘clan’ unito e radicato nell’ Emilia rossa e pure bianca, che ha imparato a confrontarsi e a scontrarsi nelle sue basi popolari.

“Putin – ha proseguito Prodi – non solo ha fatto una cosa brutta con questa guerra, ma ha sbagliato, e i cinesi non sono molto contenti di questa guerra e sono molto più forti dei russi. Stanno aspettando proprio l’avvenimento che è cominciato oggi, il congresso del partito, perché la Cina alla fine diriga l’orchestra”.

(Adnkronos) – “Non bisogna aver paura di nessuno – ha sottolineato Prodi a Tv2000 – Ho sempre pensato che bisogna dialogare con tutti. Nel mio libro ho scritto che sono capaci tutti di parlare con San Francesco, è parlare col lupo che è un problema. E guai a interrompere il dialogo, nella fermezza assoluta. Io con Putin ho avuto almeno dodici o tredici incontri e ho capito profondamente quello che ha fatto e gli errori in cui è incorso, nel suo riferimento continuo alla madre Russia degli zar. La sua ipotesi è anche di esser più potente di quello che non era”.

L’ex premier verte la sua analisi anche sugli aspetti economici europei: “L’Europa economica ha fatto passi in avanti, l’Europa politica è ferma. Però il discorso è chiaro: l’Europa economica è in mano alla Germania, l’Europa politica è in mano alla Francia, perché ha il diritto di veto al Consiglio di Sicurezza e ha l’arma nucleare. Allora se la Francia non mette queste sue prerogative a servizio dell’Europa intera noi non costruiamo l’Europa. Questo è importantissimo”.

“Perché altrimenti – ha concluso Prodi a Tv2000 – la guerra ha fatto un’altra conseguenza, il grande riarmo della Germania. Intendiamoci, io non ho dubbi sulla democrazia tedesca oggi, forse ne ho più della nostra. Ma si ricordi che quando uno è potente in tutto, gli equilibri dell’Europa sono difficili da conservare”.