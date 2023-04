Ucraina: prossimo vertice di Ramstein si terrà il 21 aprile

Aprile 11, 2023

Kiev, 11 apr. (Adnkronos) – Il prossimo incontro del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina si terrà presso la base aerea di Ramstein il 21 aprile. Lo scrive il sito di Radio Free Europe/Radio Liberty. Questo sarà l’undicesimo vertice di Ramstein da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina il 24 febbraio dello scorso anno. Il precedente si è tenuto virtualmente il 15 marzo.

Secondo Radio Free Europe/Radio Liberty, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin guiderà ancora una volta l’incontro. I vertici di Ramstein si tengono per coordinare gli sforzi per fornire aiuti militari all’Ucraina.Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha descritto l’ultimo incontro del Gruppo di contatto del 15 marzo come uno meeting che “ha ispirato ottimismo” riguardo al rafforzamento della difesa aerea, alle forniture di munizioni, all’addestramento dei soldati e alla formazione di quello che ha definito un “pugno corazzato”.