Ucraina: proteste per figlia Lavrov in Georgia, scortata al confine

Maggio 20, 2023

Tblisi, 20 mag. (Adnkronos) – Arrivata in Georgia per partecipare ad un matrimonio, la figlia del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è stata accolta da proteste e ha poi lasciato il paese scortata dalle forze di sicurezza. Lo riferisce la rete televisiva Mtavari dell’opposizione georgiana, rilanciata da Ukrainska Pravda.

A quanto si legge, Katerina Lavrova e il marito, l’uomo d’affari russo Alexander Vinokurov, erano venuti in Georgia per il matrimonio del fratello di lui. Ma l’arrivo dei due, sottoposti a sanzioni occidentali, ha provocato proteste vicino all’hotel del resort del lago Kvareli dove erano previste le nozze. Vi sono stati scontri fra la polizia e i manifestanti che chiedevano di cacciare la coppia dalla Georgia. Il ministero dell’Interno ha confermato 16 arresti, fra cui alcuni politici dell’opposizione. La figlia di Lavrov e il marito sono stati scortati dalle forze della sicurezza di Stato e il ministero dell’Interno. Si ritiene che abbiamo attraversato il confine a mezzanotte e siano già in Arabia Saudita.

Secondo Mtavari, il fratello di Vinokurov, la sposa e gli invitati sono rimasti nell’albergo. Il resort nega che Lavrova o altri parenti del ministro degli Esteri russo siano stati nell’albergo.