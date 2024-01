Ucraina: Provenzano, ‘astensione Pd su mozione M5S? Non su stop invio armi, punto decaduto’

Gennaio 10, 2024

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Noi abbiamo votato la nostra risoluzione e ci siamo astenuti su tutte le altre perchè non le abbiamo ritenute equilibrate”. Così Beppe Provenzano, responsabile Esteri Pd, parlando con i cronisti alla Camera. Iv e Azione attaccano il Pd perchè si è astenuto anche sulla risoluzione M5S che chiedeva lo stop all’invio di armi a Kiev, è così? “No, perchè quel punto non è stato votato. Dopo che è stata approvata la risoluzione della maggioranza e la nostra che erano per continuare il sostegno militare a Kiev, quel punto della risoluzione M5S è decaduto. Non è stato messo ai voti. Quindi ci siamo astenuti sui restanti punti della risoluzione come abbiamo fatto con tutte le altre presentate”.