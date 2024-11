Ucraina: Putin firma la legge, cancellati i debiti a chi si arruola

23 Novembre 2024

Mosca, 23 nov. (Adnkronos/Afp) – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che consente a coloro che si arruolano per combattere in Ucraina di cancellare i debiti non pagati per un valore di circa 96mila euro. Lo ha annunciato il governo russo. Mosca cerca nuovi modi per reclutare combattenti per il conflitto che dura da quasi tre anni e che sta logorando le truppe. Secondo gli esperti, la nuova legislazione rappresenterà un forte incentivo per alcuni ad arruolarsi.

La nuova legislazione consentirà a coloro che firmeranno un contratto di un anno per combattere in Ucraina dopo il 1° dicembre di liberarsi dai debiti inesigibili esistenti. Copre anche i loro coniugi. La legge riguarda i debiti per i quali è stato emesso un ordine di riscossione da parte del tribunale e il procedimento di esecuzione è iniziato prima del 1° dicembre 2024. L’importo totale del debito non pagato che può essere coperto è di 10 milioni di rubli, circa 96mila euro.