21 Aprile 2025

Mosca, 21 apr. (Adnkronos) – Kiev aveva inizialmente respinto la proposta russa di una tregua pasquale, ma in seguito ha cambiato posizione a seguito di un’apparente influenza esterna. Lo ha detto ai giornalisti il ​​presidente russo Vladimir Putin. “Abbiamo visto tutti la risposta iniziale: hanno rilasciato una dichiarazione in cui liquidavano la nostra proposta come un gioco con la vita delle persone e una retorica simile”, ha detto Putin.

“Tuttavia – ha spiegato il presidente russo – sembra che qualcuno più intelligente – molto probabilmente dei mediatori stranieri – abbia suggerito che respingere tali iniziative sarebbe stato politicamente svantaggioso per il regime di Kiev, e hanno prontamente cambiato posizione”.