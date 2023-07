Ucraina, Putin: “Se attacco a Bielorussia risposta con ogni mezzo”

Luglio 21, 2023

Mosca, 21 lug. (Adnkronos) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avvertito che Mosca utilizzerà “ogni mezzo a sua disposizione” per proteggere l’alleata Bielorussia da possibili attacchi. “Per quanto riguarda la Bielorussia, fa parte dello Stato dell’Unione. Scatenare un’aggressione contro la Bielorussia significa scatenare un’aggressione contro la Federazione Russa”, ha affermato Putin in una riunione del Consiglio di Sicurezza russo, aggiungendo che “risponderemo a questo con tutti i mezzi a nostra disposizione”.

La “cosiddetta” controffensiva ucraina per riprendere i territori finiti sotto il controllo russo non sta dando i risultati sperati dai Paesi occidentali. “Oggi è chiaro che i custodi occidentali del regime di Kiev siano delusi dai risultati della cosiddetta controffensiva”, ha detto Putin, aggiungendo che “non ci sono risultati, almeno non ancora”. I carri armati, l’artiglieria, i veicoli corazzati ed i missili così come “migliaia di mercenari e consiglieri stranieri” forniti dall’Occidente, ha precisato Putin, non hanno aiutato Kiev a raggiungere obiettivi militari.

“L’Occidente crede chiaramente che la carne da cannone ucraina non sia sufficiente, quindi hanno in programma di utilizzare nuovi materiali sacrificabili: polacchi, lituani e a scendere nella lista” attacca Putin. L’unione militare polacco-lituana-ucraina, sottolinea, potrebbe essere utilizzata per l’occupazione dei territori dell’Ucraina occidentale. “Non posso fare a meno di commentare le notizie apparse sulla stampa sui piani per creare una cosiddetta formazione polacco-lituano-ucraina. Non si tratta di una sorta di raduno di mercenari – ha detto Putin – ce ne sono abbastanza lì e vengono distrutti, ma di una formazione militare regolare, ben unita ed equipaggiata che dovrebbe essere utilizzata per operazioni sul territorio dell’Ucraina”. “E’ ovvio – conclude – che se le unità polacche entrano, ad esempio, a Leopoli o in altri territori dell’Ucraina, rimarranno lì e rimarranno per sempre “.

Domenica il presidente russo, Vladimir Putin, incontrerà il suo omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, per discutere dello sviluppo del partenariato strategico tra i due Paesi. Lo ha annunciato il Cremlino in una nota, precisando che i due leader parleranno di “questioni di attualità, dell’ulteriore sviluppo delle relazioni russo-bielorusse, di partenariato strategico e alleanza, nonché della cooperazione per l’integrazione nel quadro dello Stato dell’Unione”.