Ucraina: Raf, ‘sconfitta lascerebbe Mosca vendicativa anche se Putin ‘scomparisse”

Maggio 27, 2023

Londra, 27 mag. (Adnkronos) – La sconfitta nella sua guerra contro l’Ucraina lascerebbe la Russia “vendicativa” e “brutale” e rappresenterebbe una minaccia per i paesi della NATO. Lo ha dichiarato al Telegraph il capo uscente della RAF, maresciallo capo dell’aeronautica britannica Sir Mike Wigston, precisando che l’aviazione, la marina di superficie e la forza sottomarina della Russia sono una minaccia per la Gran Bretagna e la NATO. La minaccia di Mosca potrebbe anche peggiorare se il presidente russo, Vladimir Putin, fosse estromesso, ha aggiunto Wigston.

“Quando il conflitto ucraino sarà terminato e l’Ucraina avrà ripristinato i suoi confini, come deve, avremo una Russia danneggiata, vendicativa e brutale, i cui mezzi per colpirci sono attacchi aerei, missilistici e sottomarini. Tutto questo – ha detto ancora – non riguarda solo una persona. C’è un’intera struttura e una gerarchia dietro il presidente russo. Quindi, anche se Putin dovesse scomparire dal palco, ci sono innumerevoli altri che potrebbero sostituirlo e che potrebbero essere altrettanto brutali e feroci nei confronti del proprio popolo e degli stati vicini”.