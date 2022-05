Maggio 27, 2022

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Quando Di Maio dice ‘Putin e’ un mostro’ sbaglia: non si fa cosi”. Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus, su La7.

“A me fanno arrabbiare quelli che fanno i finti pacifisti come Giuseppe Conte: è quello che ha dato più armi quando era premier e poi oggi fa il pacifista per i sondaggi”, ha spiegato ancora il leader di Italia viva.