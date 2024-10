Ucraina: Renzi, ‘diamo linea? Ma se unico Paese G7 a dire no a uso armi in Russia’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Meloni dice che stiamo dando la linea sull’Ucraina ma siamo l’unico Paese del G7 ad aver votato contro l’uso di armi in territorio russo. Venite a raccontare a noi che serve un grande protagonismo italiano ma in questi giorni di tensione il ministro Tajani era in giro per sagre e l’altro, Salvini, era a Pontida con il noto filo putiniano Orban e lei alla ricerca dalla talpa” della chat di Fdi. Così Matteo Renzi al Senato per le comunicazione della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.