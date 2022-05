Maggio 27, 2022

Roma, 27 mag (Adnkronos) – Draghi ha fatto benissimo” a chiamare Putin, “un leader, uno statista fa così”. Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus, su La7. “Draghi sta provando un negoziato che dovrebbe fare l’Unione europea, un inviato speciale che chiama Putin, chiama Zelensky. Se invece quelli che dovrebbero fare i diplomatici attaccano i leader questo non aiuta. Al bar uno può dire quello che vuole, non in diplomazia”, ha spiegato il leader di Iv.