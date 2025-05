Ucraina: Renzi, ‘Meloni diffonde fake news sui volenterosi, incredibile’

17 Maggio 2025

Roma, 17 mag (Adnkronos) – “Un fatto incredibile. Meloni, presidente del Consiglio dell’Italia, diffonde una fake news su un vertice in cui, in realtà, si parlava di come arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina e al quale partecipavano tutti Paesi componenti del G7, con Donald Trump in collegamento, più la Polonia e Zelensky: è il segno di una donna che ha completamente perso la ragionevolezza. Mi lascia sinceramente sconvolto”. Lo dice Matteo Renzi alla Stampa sul vertice dei volenterosi a Tirana.

“Il fatto che non sia uscita una velina, ma sia voluto intervenire direttamente Macron per smentire Meloni è stato un modo per farle capire che sulle questioni cruciali, in momenti storici di crisi, così delicati, gli influencer che distorcono la realtà non possono trovare spazio in Europa”, dice il leader di Iv.

Meloni “mente pensando di poter dominare la narrazione interna, anche a suon di bugie. Qui da noi non trova un controcanto adeguato, e allora ha vita facile. Poi però, fuori dall’Italia, il gioco le scappa di mano. Nessuna persona ragionevole può pensare di giustificare così la sua estromissione da un vertice. E il fatto che la Polonia abbia preso il posto dell’Italia a quel tavolo, per di più, è una cosa gigantesca. L’Italia non si merita di fare queste figure e non si merita una persona incapace e ininfluente come Meloni. Una che interviene in Parlamento e sbaglia la definizione di “spread” dimostra di non essere adeguata al ruolo”, prosegue Renzi.