Ucraina: Renzi, ‘Meloni non ha toccato palla’

29 Aprile 2025

Roma, 29 apr (Adnkronos) – “La Meloni si accontenta delle veline di Palazzo, chi conosce la diplomazia sa che lei non ha toccato palla. Hanno fatto più in tre giorni i Fratelli reverendissimi in Vaticano che in tre anni i fratellini d’Italia. Ma l’importante è il risultato”. Lo dice Matteo Renzi ad ‘Avvenire’.

“Penso che la questione vera non sia la coalizione dei volenterosi ma la collocazione dell’Italia in Europa. Con l’avvento di Merz la Germania assumerà la guida dell’Europa, con a fianco la Francia. Il terzo Paese è sempre stato l’Italia, oggi rischiamo di essere sostituiti dalla Polonia perché la nostra Premier è incerta se stare con il sogno dell’Europa federale o lisciare il pelo a Trump -spiega ancora il leader di Iv-. Da De Gasperi in poi la nostra collocazione atlantica non è mai stata contro l’Europa ma per un’Europa più forte e dunque più credibile anche a Washington. Noi che abbiamo messo sulla tessera di Italia Viva proprio De Gasperi non possiamo che ribadire la stessa posizione, oggi”.