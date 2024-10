Ucraina: Renzi, ‘Meloni si faccia invitare a riunione quartetto, grave non esserci’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott (Adnkronos) – “Mi spiace molto che prima del vertice sull’Ucraina a Ramstein ci sia un incontro tra USA, Germania, Francia e UK senza l’Italia. Fare un incontro con la Casa Bianca dei Paesi europei del G7 senza l’Italia (che pure quest’anno è presidente del G7 anche se molti non se ne sono accorti) è un grave errore della diplomazia italiana”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“Suggerisco alla Presidente Meloni di attaccarsi al telefono e farsi invitare a quest’evento, cui forse non veniamo chiamati per la posizione altalenante che abbiamo in politica estera. Cara Giorgia, sei la Presidente del G7: passa meno tempo a cercare le talpe nelle chat di WhatsApp di Fratelli d’Italia e fai il tuo lavoro senza far isolare l’Italia”, aggiunge Renzi.