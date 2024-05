Ucraina: Renzi, ‘Pd con Tarquinio per sciogliere Nato, addio ad atlantismo’

28 Maggio 2024

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Il Pd con Marco Tarquinio dice che per costruire la pace bisogna sciogliere la Nato, sconfessando l’Atlantismo degli ultimi 70 anni. Noi invece diciamo che per costruire la pace servono la Nato, l’Esercito europeo, la difesa comune e una politica estera. Servono insomma gli Stati Uniti d’Europa, non questo Pd”. Così Matteo Renzi su twitter.