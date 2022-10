Ucraina: Renzi, ‘siamo a passaggio cruciale’

Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “La XIX Legislatura sta per prendere il via in un quadro internazionale molto complicato. La mia posizione internazionale è nota a tutti da tempo: la responsabilità della guerra è della Russia. Ho votato per le sanzioni e a favore della posizione europea sugli armamenti”. Così Matteo Renzi nella enews.

“E, dal primo giorno, chiedo che si nomini un inviato speciale Ue o Nato, come Angela Merkel o Tony Blair, perché nessuna guerra si ferma senza diplomazia. Siamo a un passaggio cruciale: crescono le tensioni, dal Mar Cinese alla Corea del Sud. Continuo a credere nel rispetto del diritto internazionale e nella diplomazia”.