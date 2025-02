Ucraina: Renzi, ‘speriamo sia la volta buona per l’Ue, Italia ha buttato via presidenza G7’

17 Febbraio 2025

Roma, 17 feb (Adnkronos) – “Il giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina ho subito proposto di scegliere un inviato speciale perché l’Europa potesse farsi sentire con una voce sola. Sono passati tre anni, invano. Forse oggi i leader europei scelgono di andare in questa direzione: speriamo che sia la volta buona”. Lo scrive sui sociale Matteo Renzi.

“Nel frattempo a Ryad – e sottolineo Ryad – iniziano i colloqui di pace. In politica estera bisogna avere una strategia, non basta rincorrere i social. Servono politici, non influencer. L’Italia ha buttato via l’anno di presidenza G7, speriamo che adesso qualcuno si svegli”, aggiunge il leader di Iv.