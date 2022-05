Ucraina: Resnikov ‘ad Azovstal più importante salvare vite soldati, servono a Paese’**

Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Loro adesso hanno un altro ordine: preservare le proprie vite. Loro servono all’Ucraina, questo è più importante”. Lo afferma il ministro della Difesa ucraino Oleksy Resnikov. “Il nostro scopo principale adesso -dice il ministro- è preservare le vite della guarnigione Mariupol, di cui fanno parte la marina, difesa territoriale, polizia, guardia di frontiera, guardia nazionale, il reggimento Azov”.

“Oggi sono in corso processi molti complicati nonché in negoziati con l’intervento della Croce Rossa per l’evacuazione dei feriti gravi e di altri feriti. per questo il nostro piano è di preservare la loro vita e la libertà, siamo costretti a scendere a questi passi. Loro hanno eseguito l’ordine datogli di trattenere e non lasciare passare circa 20mila invasori russi e non lasciarli passare nella regione di Zaporizhzhia e più avanti. E’ anche grazie all’eroismo dei difensori di Mariupol che a Kiev noi oggi possiamo stare tranquilli. Loro l’ordine l’hanno eseguito. Sono tutti eroi”.