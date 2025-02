Ucraina: Ricciardi (M5s), ‘non avremmo usato passaggio Mattarella che giustifica invio armi’

17 Febbraio 2025

Roma, 17 feb (Adnkronos) – “Abbiamo espresso solidarietà al presidente Mattarella, anche un questa aula”, ma “ci dispiace, però, che il passaggio che ha fatto il presidente, male interpretato, che non avremo fatto, dà la leva alla narrazione che da due anni si sta facendo in questo Paese e in Europa che giustifica il continuo invio di armi per continuare una guerra che ora tutti si rendono conto dovrà arrivare a una trattativa”. Lo ha detto in aula alla Camera il deputato del M5s Riccardo Ricciardi.

“Dobbiamo capire che in questo momento c’è un cambio di linea e la maggioranza ci deve spiegare come seguirà il cambio di linea di Washington”, ha aggiunto Ricciardi.