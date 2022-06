Ucraina: Romano (Pd), ‘da domani delegazione parlamentari a Kiev’

Giugno 7, 2022

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Da domani saremo in Ucraina con ‘United for Ukraine’, un’associazione di alcuni europarlamentari, saremo una ventina in tutto. Noi italiani saremo in cinque: io, Lia Quartapelle, Enrico Borghi, Fausto Raciti e Massimo Ungaro di Italia Viva”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd Andrea Romano, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Partiremo da Varsavia, poi arriveremo in autobus al confine con l’Ucraina e da lì, in treno, arriveremo a Kiev”. Incontrerete anche il presidente Zelensky? “Il programma è riservato, anche per motivi di sicurezza – ha detto a Rai Radio1 Romano – ma ci saranno incontri politici importanti”.