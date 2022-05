Ucraina: Romeo (Lega), ‘Italia non sia appiattita su scelte anglosassoni, prima interessi Ue’

Maggio 10, 2022

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “L’Italia deve continuare a sostenere l’Ucraina con ogni mezzo ma nel solco della risoluzione votata in Parlamento. Voglio riprendere le parole del ministro degli Esteri, ha dichiarato che non si possono mandare armi che possano servire per colpire sul suolo russo”. Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo a Rainews24.

“Il solco è ben definito, difesa della sovranità territoriale dell’Ucraina però si chiede di insistere sui negoziati e sul fatto che Unione europea e Italia abbiamo una posizione nella Nato che tenga conto degli interessi dell’Ue, una posizione non troppo appiattita verso le scelte anglosassoni, di netta di adesione all’alleanza atlantica ma di protezione degli interessi europei”, ha aggiunto Romeo.