Ucraina: Ronzulli, ‘bene silenzio Meloni in questa fase’

20 Febbraio 2025

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Oggi Giorgia Meloni è l’interlocutore principale al tavolo europeo, quindi tutto quello che viene detto da un vero leader che conta in Europa, e che magari potrebbe aiutare il dialogo tra Europa e Stati Uniti, vale molto di più e ha una risonanza maggiore rispetto agli altri che sono intervenuti. Per questo è molto saggio non intervenire in questo momento. Di parole in libertà ne abbiamo sentite tante e non sempre aiutano. La ricerca della pace dovrebbe essere l’obiettivo comune a tutti noi, che ci si sieda a destra o a sinistra. Io trovo che l’attesa e l’analisi della situazione dimostri grande saggezza. La premier Meloni sull’Ucraina è sempre stata molto chiara”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, ospite a Tagadà su La7, che sull’Ucraina ha poi aggiunto: “C’è uno Stato sovrano con un presidente eletto, Zelensky, che ci può piacere o non piacere. C’è qualcuno che ha deciso di invadere e c’è qualcun altro che aveva delle fionde mentre dall’altra parte c’erano i carri armati. Noi abbiamo aiutato quel Paese. Era un attacco all’Occidente alle porte dell’Europa e noi abbiamo fatto benissimo a rispondere come abbiamo fatto”.