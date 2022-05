Ucraina: Rosato, ‘solo Petrocelli resta attaccato a poltrona’

Maggio 5, 2022

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Tutti i membri della commissione Esteri del Senato si sono dimessi, ne è restato uno solo, il presidente grillino Petrocelli, a dimostrazione che il suo attaccamento alla poltrona è da vero professionista. Il risultato è che in mezzo alla crisi internazionale più grave per l’Europa dopo la seconda guerra mondiale una commissione fondamentale come quella Esteri di Palazzo Madama non c’è, per responsabilità del suo presidente. Una vera vergogna”. Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.