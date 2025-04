Ucraina: Rubio, ‘su negoziati siamo ottimisti, ma anche realisti’

27 Aprile 2025

Washngton, 27 apr. (Adnkronos) – “Dobbiamo decidere se questa è un’iniziativa in cui vogliamo continuare a essere coinvolti”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un’intervista a Nbc News in merito ai negoziati sull’Ucraina, aggiungendo che “ci sono motivi per essere ottimisti, ma ci sono anche motivi per essere realisti… Siamo vicini, ma non abbastanza”.

“Quello che stiamo cercando di fare – ha aggiunto Rubio – è porre fine a una guerra che è costata un sacco di soldi a noi e ai nostri alleati. Ed è costata un sacco di vite… Vogliamo solo che tutto questo finisca. Tutti dovrebbero sperare che il presidente Trump possa porre fine a questa guerra”.