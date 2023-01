Gennaio 10, 2023

Kiev, 10 gen. (Adnkronos) – Come risultato delle sempre più pesanti perdite sul campo di battaglia russo, gli ospedali nella zona occupata di Berdiansk, nell’oblast sud-orientale di Zaporizhzhia, “sono pieni di soldati russi feriti”. Lo ha dichiarato lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo bollettino serale, aggiungendo che, in risposta all’aumento delle vittime, la scorsa settimana in città sono stati attrezzati altri tre ospedali militari.