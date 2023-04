Aprile 3, 2023

Mosca, 3 mar. (Adnkronos/Dpa) – Le armi nucleari tattiche russe che saranno dispiegate in Bielorussia, saranno collocate al confine con la Polonia. Lo ha annunciato l’ambasciatore di Mosca a Minsk, Boris Gryzlov, aggiungendo che i bunker necessari per immagazzinare le armi dovrebbero essere pronti entro il 1 luglio e che “questo avverrà nonostante il clamore in Europa e negli Stati Uniti” che la decisione ha suscitato.

“Dovrebbe esserci una certa parità – ha detto Gryzlov – Se parliamo del dispiegamento di armi nucleari statunitensi in Europa, allora dobbiamo adottare misure che aumenteranno la sicurezza dei nostri stati alleati (Bielorussia e Russia)”, che parte del territorio dello Stato dell’Unione, un territorio legalizzato, a differenza dei territori dei paesi in cui gli Stati Uniti piazzano le loro armi nucleari e che “sono solo Paesi marionette”.