Ucraina-Russia, missili ipersonici e battaglia aerea: ultimi sviluppi della guerra

Maggio 17, 2023

Londra, 17 mag. (Adnkronos) – L’abbattimento di diversi missili ipersonici russi Kinzhal da parte delle forze di Kiev è probabilmente motivo di imbarazzo per la Russia. Lo scrive l’intelligence britannica su Twitter, nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra russo-ucraina, sottolineando il fallimento di Mosca nei suoi ultimi tentativi di colpire l’Ucraina dal cielo. “Nell’ultima settimana – ricorda il ministero della Difesa di Londra – si è intensificata la battaglia aerea sul confine tra Russia e Ucraina. Il 13 maggio, quattro velivoli dell’aeronautica russa (due jet da combattimento e due elicotteri) si sono schiantati, apparentemente abbattuti sopra la regione russa di Bryansk. Il 3 maggio, l’Ucraina ha abbattuto per la prima volta in assoluto un missile balistico Kinzhal”.

“La Russia ha dato la priorità al tentativo di neutralizzare le capacità di difesa aerea dell’Ucraina – prosegue il comunicato dei servizi britannici – ma in questo tentativo ha probabilmente perso molti altri Kinzhal. L’apparente vulnerabilità dei missili Kinzhal è probabilmente una sorpresa e motivo di imbarazzo per la Russia, dal momento che il presidente Vladimir Putin aveva pubblicizzato il sistema come imbattibile”.

ZELENSKA CHIEDE A SEUL SISTEMI DI DIFESA AEREA – La first lady ucraina Olena Zelenska ha chiesto alla Corea del Sud di fornire sistemi di difesa aerea e mezzi militari durante il suo incontro con il presidente Yoon Suk Yeol a Seul. Zelenska, in visita nella capitale sudcoreana come inviato presidenziale ucraino, ha richiesto una serie di aiuti militari, tra cui rilevatori di mine, attrezzature per lo sminamento e veicoli di pronto soccorso, ha riferito il portavoce presidenziale della Corea del Sud Lee Do-woon.

“Abbiamo discusso con il presidente della necessità di sistemi di difesa aerea per fermare il terrorismo missilistico del paese aggressore – ha detto Zelenska – Abbiamo anche bisogno di mezzi per ripulire le trappole che la Russia ha lasciato sul nostro territorio e di attrezzature mediche per salvare coloro che sono stati feriti dagli aggressori”.

KULEBA: “COALIZIONE PER FORNIRE AEREI OCCIDENTALI ENTRO L’ANNO” – Quest’anno si formerà una coalizione per fornire all’Ucraina aerei da combattimento occidentali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba alla televisione nazionale ucraina, aggiungendo che alcuni alleati dell’Ucraina hanno espresso la volontà di addestrare i militari ucraini per l’utilizzo dei caccia occidentali.

“Tutto questo è il risultato dei viaggi internazionali fatti dal presidente e da tutti noi che lavoriamo sul fronte diplomatico – ha aggiunto Kuleba – La nostra priorità è l’F-16, ma non stiamo annullando altre opzioni di aerei. È come con i carri armati. Una volta formata la coalizione, tutto accadrà molto rapidamente”.

Durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky nel Regno Unito il 15 maggio, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha affermato che fornire aerei da combattimento occidentali all’Ucraina “non era una cosa semplice”, ma che il Regno Unito era comunque pronto a essere “una parte fondamentale dei Paesi della coalizione” aiutando l’Ucraina in questo sforzo. Il Regno Unito ha promesso di addestrare i piloti ucraini sugli F-16 quest’estate.

Anche la Francia ha “aperto la porta” all’addestramento dei piloti ucraini su come utilizzare i caccia occidentali, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron dopo aver incontrato Zelensky a Parigi. L’Ucraina ha ricevuto 14 aerei da combattimento MiG-29 dell’era sovietica dalla Polonia e 13 dalla Slovacchia. Tuttavia, l’Ucraina ha mostrato maggior interesse per l’F-16 costruito negli Stati Uniti, in servizio dagli anni ’70 e utilizzato da oltre 20 nazioni.