Ucraina-Russia, Putin visita militari nel Kherson e a Luhansk

Aprile 18, 2023

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il quartier generale delle forze russe nella regione occupata ucraina di Kherson. Secondo quanto riferito dal Cremlino, Putin ha avuto un incontro con i militari del gruppo dell’esercito del ‘Dniepr’ e delle forze aerotrasportate che lo hanno aggiornato sulla situazione a Kherson e Zaporizhzhia. Il Cremlino non ha precisato quando è avvenuta la visita, la seconda in una zona occupata dai russi in Ucraina, dopo quella a Mariupol del 19 marzo scorso.

Oltre al comando militare a Kherson, Putin ha visitato il quartier generale ‘Est’ della Guardia nazionale nella ‘Repubblica popolare di Luhansk’. Come reso noto sempre dal servizio stampa del Cremlino, il presidente russo “ha ricevuto i resoconti sulla situazione dal generale Alexander Lapin e da altri alti ufficiali”. Si è trattato della prima visita – di cui il Cremlino non fornisce dettagli su quando è avvenuta – nella Repubblica popolare di Luhansk, annessa dalla Russia nel settembre scorso.