Giugno 17, 2022

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Il numero dei feriti a seguito dell’attacco missilistico in un quartiere residenziale di Nikolaev è salito a 19 persone, la maggior parte delle quali è stata ricoverata in ospedale”. Lo riporta su Telegram il Servizio Statale ucraino per le emergenze.