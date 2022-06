Giugno 7, 2022

Roma, 7 giu (Adnkronos) – “A sinistra c’è chi scherza, Renzi, Calenda, il sindaco di Milano. Ma la guerra non fa ridere, a me terrorizza. Cercare di rimettere al tavolo i combattenti è doveroso, per salvare posti di lavoro in Italia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Mattino 5, su Canale 5, parlando dell’Ucraina.