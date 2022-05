Ucraina: Salvini, ‘conto stop invio armi, non serve voto’**

Maggio 18, 2022

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Conto che non ci sia bisogno del voto” sulle armi “perché conto che non ci sia un nuovo invio di armi”. Così Matteo Salvini, ospite di Radio anch’io, su Rai radio 1. “All’inizio del terzo mese penso che, come generali e Santo Padre, l’invio di armi sia cessato”. “Se andiamo avanti così tra sei mesi conteremo milioni di morti”, aggiunge. “Abbiamo dato mandato al governo di mandare armi se lo ritenesse necessario, penso che sia arrivata la fine dell’invio di armi”, conclude.