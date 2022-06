Ucraina: Salvini, ‘critiche Letta? la mia risposta è zero, io continuo a lavorare’**

Giugno 4, 2022

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Le critiche di Letta? La mia risposta è zero. Io continuo lavorare. Chi sono gli unici che non sbagliano? Quelli che non fanno una mazza dalla mattina alla sera”. Così Matteo Salvini a Tieno di Azzano Decimo.