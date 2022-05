Maggio 3, 2022

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Il Papa dice che è pronto a incontrare Putin e oggi Macron ha parlato per due ore con Putin. Entrambi cercano di arrivare alla pace. Io non ho chiesto il visto per Mosca ma se potessi fare qualcosa per la pace, io ci andrei a piedi”. Così Matteo Salvini a Carta Bianca su Rai3.