Ucraina: Salvini, ‘serve dialogo, sanzioni? più danni a Ue che a Russia’**

Giugno 9, 2022

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Il cessate il fuoco a chi lo chiedo? Ai canadesi o gli australiani? A Putin va chiesto. Come? Con la diplomazia e il dialogo. Le sanzioni più che la Russia stanno danneggiando l’Europa”. Così Matteo Salvini a L’Aria che Tira su La7. “La politica in tutto il mondo dovrebbe chiedere il cessate il fuoco”.

“Se andrà a Mosca? A parte il fatto che lavorare per la pace si può fare anche da Como, esistono i telefoni… comunque in questo momento non ci sono le condizioni, anche di sicurezza, per andare”, aggiunge Salvini. “Io vorrei che l’Italia fosse protagonista. Ora è la Turchia che sta facendo da mediatore, perchè non lo fa l’Italia? Qui si rischia la terza guerra mondiale”.