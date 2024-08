Ucraina: Scalfarotto, ‘Putin abbandoni territori occupati e accetti tavolo negoziale’

14 Agosto 2024

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “L’avanzata ucraina in Russia dimostra che l’invasione lanciata ormai due anni e mezzo fa non era soltanto un atto criminale, ma anche militarmente insensato: una guerra che Mosca non poteva vincere. Sarebbe bene che Putin se ne rendesse conto quanto prima, che abbandonasse i territori che ha occupato e che accettasse di sedersi quanto prima al tavolo negoziale”. Lo scrive su X il senatore Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia viva.