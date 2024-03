Ucraina: Schlein a Meloni, ‘Pd sempre coerente al di là delle sue fake news’**

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar (Adnkronos) – Sull’Ucraina “il Pd è stato sempre coerente, al di la delle sue fake news in aula. Abbiamo sempre sostenuto che sia doveroso sostenere il popolo ucraino per resistere ad una aggressione criminale”. Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera rivolgendosi a Giorgia Meloni.