Ottobre 25, 2023

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Il consiglio europeo ha sempre ribadito la condanna dell’aggressione di Putin e sostegno a Kiev. Chiediamo accanto a questo di aumentare gli sforzi diplomatici e politici dell’Unione europea per creare le condizioni per giungere ad una pace giusta e duratura che saranno gli ucraini a stabilire”. Così Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio Ue.