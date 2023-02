Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb (Adnkronos) – I caccia all’Ucraina? “Aspettiamo di capire cosa il governo sottopone alla nostra attenzione in Parlamento. Ma voglio essere chiara: io, che vengo da una cultura pacifista, non ho ritenuto sbagliato sostenere il popolo ucraino ma penso che non saranno le armi a far finire questa guerra”. Lo ha detto Elly Schlein a Agorà, su Raitre.