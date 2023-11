Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov (Adnkronos) – “Domani presenteremo una interrogazione per chiedere a Giorgia Meloni di venire in Parlamento per rassicurare il Paese che fatti gravi come questi non accadano più”. Lo ha detto Elly Schlein a Piazza pulita sulla telefonata fake della premier con i comici russi.