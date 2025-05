Ucraina: Schlein, ‘Meloni smentita da Macron, contenta ci abbia dato ascolto’

20 Maggio 2025

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – A Tirana “Giorgia Meloni ha rincorso i giornalisti per dire ‘io non partecipo al formato perché discutono l’invio delle truppe in Ucraina’ e si è fatta smentire dal presidente della Francia. Noi siamo cauti come il governo su quali garanzie di sicurezza fornire e soprattutto condividiamo il fatto che ci debba essere la cornice Onu e che questo si debba discutere in un negoziato di pace. Ma quella discussione non era sull’invio delle truppe, era sul cessate il fuoco e la pace. E sa chi ci ha dato ragione? Giorgia Meloni, perché infatti ha partecipato alle successive chiamate con gli stessi protagonisti”. Lo dice Elly Schlein a Porta a Porta.