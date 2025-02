Ucraina: Schlein, ‘qualcuno strumentalizza mie parole, io netta contro falsità Trump’

27 Febbraio 2025

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Qualcuno cerca di strumentalizzare le mie parole di prima, peraltro senza riportarle per intero: se c’è una leader italiana che si è schierata contro le parole e i falsi storici di Trump sono io, perché Meloni non ha ritenuto di farlo”. Lo dice Elly Schlein nella replica in Direzione Pd.