Ucraina: Schlein, ‘Scholz? Attenzione a escalation devastante’**

31 Maggio 2024

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Scholz? Non sempre bisogna essere d’accordo come non lo siamo stati con Macron quando ha parlato di invio di truppe. Noi siamo per il sostegno all’Ucraina, ma attenzione ad evitare in ogni modo una escalation che sarebbe devastante e attenzione alle mosse che si fanno: no all’ingresso diretto dell’Europa in guerra contro la Russia”. Così Elly Schlein a Rapallo al convegno dei Giovani Imprenditori.