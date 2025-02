Ucraina: Schlein, ‘sintesi possibile anche su questo’**

22 Febbraio 2025

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Se andiamo al governo insieme dobbiamo essere chiari e compatti. Ma io sono convinta che anche su questo” ovvero l’Ucraina e la politica estera “come su altri terreni, si possa trovare una sintesi. E’ chiaro che alla base c’è un elemento valoriale: per il Pd, Trump non è e non potrà mai essere niente di simile a un alleato”. Così Elly Schlein a Accordi e Disaccordi sul Nove.