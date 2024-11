Ucraina: Schlein, ‘solidarietà a Picierno da tutto Pd, ignobili attacchi’**

17 Novembre 2024

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Ci tengo a far arrivare, a nome di tutto il partito, un abbraccio di solidarietà e vicinanza a Pina Picierno per gli ignobili attacchi ricevuti”. Così in una nota la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.