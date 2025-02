Ucraina: Schlein, ‘Ue sia protagonista per la pace, non sarà Trump a dare garanzie’

17 Febbraio 2025

Roma, 17 feb (Adnkronos) – “L’unione Europea deve reagire compatta alle provocazioni di Trump e lo deve fare con un salto di qualità sull’integrazione europea”. Lo h a detto Elly Schlein nel corso di una vista a L’Aquila.

“L’Europa si deve sedere da protagonista nelle trattative per fare cessare il conflitto in Ucraina, deve portare una sua idea di pace e di sicurezza per il continente intero, deve garantire al tavolo di quelle trattive da protagonista gli interessi e la sicurezza sia dell’Ucraina che dell’Unione europea stessa perchè non sarà Trump a garantire gli interessi e la sicurezza dell’Ucraina e dell’Unione europea -ha spiegato la segretaria del Pd-. Lo deve fare l’Europa trovando una voce sola e forte con cui sedersi a quel tavolo con un mandato chiaro anche per dare tutte le garanzie di sicurezza necessaria, sia all’ Ucraina che all’Unione europea”.