Ucraina: Schlein, ‘Vance-von der Leyen a Chigi premio consolazione Meloni dopo Tirana’**

20 Maggio 2025

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Non so se fosse la prima volta o no” che Vance e Von der Leyen si vedevano, “non voglio entrare in quel dibattito perché Von der Leyen ha detto sono felice di rivederla, quindi evidentemente era la seconda. Ma al di là di questo io sono sempre contenta quando l’Unione Europea e gli Stati Uniti si parlano o quando c’è un ruolo per l’Italia. Penso che però fosse un premio di consolazione rispetto al buco della sua assenza nella chiamata di Tirana”. Lo dice Elly Schlein a Porta a Porta.