Ucraina: scoperte a Kherson 36 tombe con persone uccise durante occupazione

Dicembre 22, 2022

Kiev, 22 dic. (Adnkronos) – Trentasei tombe con persone uccise durante l’occupazione russa sono state scoperte in un cimitero a Kherson. Lo ha riferito il viceministro dell’Interno ucraino Yevhen Yenin, aggiungendo che nel luogo di sepoltura sono presenti anche corpi di militari ucraini e che gli investigatori stanno attualmente raccogliendo campioni di dna da presunti parenti per identificare le vittime. In totale, durante il periodo dell’occupazione russa, gli obitori locali di Kherson hanno ricevuto circa 700 corpi, di cui quasi 100 presentavano ferite di vario genere.

La città di Kherson, nel sud dell’Ucraina, è stata liberata l’11 novembre dopo che la Russia si era ritirata sulla sponda orientale del fiume Dnipro. Yenin ha anche affermato che più di 450 corpi sono già stati riesumati a Izium, nella regione di Kharkiv, 40 dei quali presentano segni di tortura. La maggior parte di queste persone erano civili. La città di Izium è stata liberata il 10 settembre durante l’improvvisa controffensiva dell’Ucraina nella regione nord-orientale.