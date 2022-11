Ucraina: Scotto (Art.1), ‘impensabile sesto invio armi a Kiev senza passare dalle Camere’

Novembre 5, 2022

Roma, 5 nov (Adnkronos) – “Questa piazza chiede un ruolo diplomatico più attivo dell’Italia. E’ una domanda diffusa di pace ampiamente radicata in vasti strati della popolazione. Serve una risposta del governo diversa da quella che il Ministro della Difesa ha dato in questi giorni, che non ha mostrato alcuna capacità di ascolto. Ed anche un ruolo definito del Parlamento insediato poche settimane fa. Ad esempio è impensabile che si decida un sesto invio senza passare per le camere”. Lo ha dichiarato Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno.