Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Trovo inaccettabile che l’ambasciata russa pretenda di impartire lezioni e dare direttive al Senato della Repubblica. Sull’holodomor, per di più. Spero che la Farnesina richiami l’ambasciatore x chiarirgli il rispetto e i confini, come funziona in una democrazia #slavaukraini”. Così il senatore Pd, Filippo Sensi, su twitter.